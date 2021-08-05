NTV ekibi yangın bölgesinde: Termik santralde yangın 11. saatte söndü

Milas'taki orman yangını akşam saatlerinde Kemerköy termik santraline ulaştı. Ormanlık alandan yükselen alevler; tüm önlemlere rağmen rüzgarın etkisiyle termik santrale sıçradı. Sabahın ilk ışıklarıyla bölgede havadan müdahale yeniden bailadı. Yangın santral çevresinde etkisini yer yer devam ettirirken termik santraldeki yangın söndü. Bölgede bulunan NTV ekibinden Merih Ak son durumu aktardı.
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NTV 05.08.2021 - 07:12| Son Güncelleme : 05.08.2021 - 08:19
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