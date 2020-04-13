NTV ÖZEL HABER: İyileşen doktor plazma bağışı yaptı
Türkiye'nin ilk corona virüs hastalarından biri İstanbul Tıp Fakültesi'nden Dr. Yavuz Burak Tor'du... Yavuz Burak Tor hastalığı atlattı, yeniden hasta bakmaya başladı. 27 yaşındaki doktor plazmasını bağışladı. Onun plazmasıyla 6 hasta tedavi edilebilecek. NTV Muhabiri Melike Şahin, Yavuz Burak Tor'la hastalık sürecini ve plazma bağışını konuştu.
Abone ol
Paylaş
NTV 13.04.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 13.04.2020 - 09:37
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.