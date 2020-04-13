NTV ÖZEL HABER: İyileşen doktor plazma bağışı yaptı

Türkiye'nin ilk corona virüs hastalarından biri İstanbul Tıp Fakültesi'nden Dr. Yavuz Burak Tor'du... Yavuz Burak Tor hastalığı atlattı, yeniden hasta bakmaya başladı. 27 yaşındaki doktor plazmasını bağışladı. Onun plazmasıyla 6 hasta tedavi edilebilecek. NTV Muhabiri Melike Şahin, Yavuz Burak Tor'la hastalık sürecini ve plazma bağışını konuştu.

NTV 13.04.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 13.04.2020 - 09:37

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