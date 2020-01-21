Numan Kurtulmuş: Erken seçimi gerektirecek rasyonel bir sebep yok
NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ''Türkiye'nin bugünkü siyasi şartları içerisinde hiçbir şekilde erken seçimi gerektirecek rasyonel bir sebep yoktur" ifadesini kullandı.
21.01.2020 - 12:20| Son Güncelleme : 21.01.2020 - 15:23
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