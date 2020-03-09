Nusret Mayın Gemisi 105 yıl sonra aynı rotada

Nusret Mayın Gemisi, Çanakkale Deniz Savaşı'nda tarihin akışını değiştirdi. 105 yıl önce geminin yürüttüğü görev, yeniden canlandırıldı. Aynı rota üzerinde seyir faaliyeti gerçekleştirildi, şehitler anıldı. İşte o görüntüler...
Abone ol
Paylaş
NTV 09.03.2020 - 10:25| Son Güncelleme : 09.03.2020 - 11:09
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.