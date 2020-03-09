Nusret Mayın Gemisi 105 yıl sonra aynı rotada

Nusret Mayın Gemisi, Çanakkale Deniz Savaşı'nda tarihin akışını değiştirdi. 105 yıl önce geminin yürüttüğü görev, yeniden canlandırıldı. Aynı rota üzerinde seyir faaliyeti gerçekleştirildi, şehitler anıldı. İşte o görüntüler...

NTV 09.03.2020 - 10:25 | Son Güncelleme : 09.03.2020 - 11:09

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