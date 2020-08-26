''Oğluma babasını aramaya gittiğimi söylüyorum''

Giresun'daki sel felaketi, geride acı hikayeler bıraktı. Selde yakınlarını kaybedenlerden biri de Serap Cantürk. Bölgedeki arama çalışmalarını takip eden Cantürk, aracıyla dereye düşen eşinden haber bekliyor.
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NTV 26.08.2020 - 12:31| Son Güncelleme : 26.08.2020 - 12:48
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