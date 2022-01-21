Öğrencilere dehşeti yaşattı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir okulda öğrenciler arasında kavga çıktı. Öğrencilerden biri babasını arayarak okula çağırdı. Öfkelenen veli eline balta alarak okulu bastı. Baltayla birlikte okula giren saldırgan bağırıp çağırırken öğrenciler ise korku içinde sınıflara girdi. Okul idaresi polise haber verdi. Polis ekipleri okula gelerek baltalı saldırganı gözaltına aldı.

Haberler - NTV 21.01.2022 - 16:21 | Son Güncelleme : 21.01.2022 - 16:32

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