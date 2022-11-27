Öğrencisinin babası ve abisinin saldırısına uğradı
Samsun’un Çarşamba ilçesinde beden eğitimi öğretmeni Murat Atay, öğrencisinin babası ve abisinin saldırısına uğradı. Atatürk Ortaokulu öğrencisi B.Ç., ailesine öğretmenin kendisine tokat attığını söyledi. İddia üzerine okula giden Baba Ferhat Ç. ile diğer oğlu E.Ç., öğretmeni tekme tokat dövdü. Olayın ardından gözaltına alınan 43 yaşındaki Ferhat Ç. ile 17 yaşındaki oğlu E.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 25 yıllık öğretmen Atay, ‘‘Binlerce öğrenci yetiştirdim, asla öğrencilerime el kaldırmadım. Allah hiçbir eğitimciye böyle olay yaşatmasın’’ dedi.
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