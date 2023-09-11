Okulda akran zorbalığı tehlikesi: Üç öğrenciden biri mağdur
İstanbul Sultangazi'de bir grup lise öğrencisi parkta bir kız çocuğunu ve arkadaşlarını taciz etti. Aralarından biri 15 yaşındaki Merve'yi kaldırım taşıyla yaraladı. Ona yardım etmeye çalışan bir genç de bıçaklandı. Son yıllarda küçük yaşlarda benzer saldırılar ve akran zorbalığı giderek artıyor. Peki bu durumun nedenleri neler ve bu konuda nasıl önlemler alınmalı? İşte bu soruların yanıtı... (Haber: Baran Bila)
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