Öldü sandılar kurtulduğu anlaşıldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde evinde mahsur kalanlardan biri de Elif Yüksel'di. Kadın ve çocukları ayrı helikopterlere bindirilerek güvenli bölgeye taşındı. Yüksel, 1 yaşındaki oğlunu 11 yaşındaki ağabeyine emanet etti. İki kardeşin yanında annelerini göremeyenler kadının öldüğünü sandı. Gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı.

NTV Haber 14.08.2021 - 21:03 | Son Güncelleme : 14.08.2021 - 21:19

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