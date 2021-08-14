Öldü sandılar kurtulduğu anlaşıldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde evinde mahsur kalanlardan biri de Elif Yüksel'di. Kadın ve çocukları ayrı helikopterlere bindirilerek güvenli bölgeye taşındı. Yüksel, 1 yaşındaki oğlunu 11 yaşındaki ağabeyine emanet etti. İki kardeşin yanında annelerini göremeyenler kadının öldüğünü sandı. Gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı.
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NTV Haber 14.08.2021 - 21:03| Son Güncelleme : 14.08.2021 - 21:19
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