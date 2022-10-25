Ölümden dönen motosiklet sürücüsü selfie çekti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde minibüsle çarpışarak metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü, yaralı halde yerde yatarken selfie çekti. 16 yaşındaki Ceyhun Y., hem tek olarak hem de çevredeki bir gençle selfie çekerek sosyal medya hesabından paylaştı. Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Leman Pınar Tosun, yaralı halde selfie çekilmesini ‘‘Dürtüsel bir karar. Özellikle genç erkeklerde cesaretini gösterme çabası var’’ dedi ve gençleri tehlikeli paylaşımlar yapılmasına ortam hazırlayan sosyal gruplardan uzak durmaları konusunda uyardı.
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