Ölümle burun buruna geldi: Emniyet kemeri hayat kurtardı
Adana'da 12 katlı apartmanın dış cephe boyasını yapan bir kişi, asansör halatının kopması sonucu 11'inci katta asılı kaldı. Dakikalarca ölümle burun buruna gelen boya ustası, taktığı emniyet kemeri sayesinde düşmekten kurtulurken, itfaiye ekibinin müdahalesiyle bulunduğu yerden indirildi.
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Haberler 26.07.2022 - 22:37| Son Güncelleme : 26.07.2022 - 22:39
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