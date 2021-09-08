Ölümle burun buruna geldiler

İstanbul Ümraniye’de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırımdaki ve yoldaki iki kişiyi teğet geçerek bir iş yerinin duvarına çarptı. Kaldırımda bekleyen kişi otomobilin yanından hızla geçmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Kaza yapan araçtaki bir kadın ile arka koltuktaki bebek hafif yaralandı.
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NTV 08.09.2021 - 11:18| Son Güncelleme : 08.09.2021 - 11:33
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