Ölümle dans amatör kamerada

İstanbul Arnavutköy'de yürekleri ağızlara getiren götüntüler kaydedildi. 5 katlı binanın yıkımı sırasında bir kişi hiçbir güvenlik önlemi almadan balyozla kiremitleri kırmaya başladı. Bir süre sonra devreye vinçle çatıya çıkarılan iş makinesi girdi... Yine hiçbir güvenlik önlemi alınmadan... Kepçe operatörünün hayatla tek bağı bir halattı... İşte iş güvenliğine dair onlarca kuralın ihlal edildiği o yıkım...

NTV 21.07.2020 - 09:43 | Son Güncelleme : 21.07.2020 - 10:30

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