Ömer 46. bölüm 2. fragmanı: Bu sana son gelişim Gamze
Başrollerini Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisinin 46. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Ömer'in yeni tanıtımına; Tahir'in tutuklanıp hapse girmesi ve yıl dönümleri için Gamze'yi görmeye giden Ömer'in onu şarkı söylerken görüp "Bu sana son gelişim" demesi damga vurdu. Ömer 46. bölümüyle 4 Mart Pazartesi akşamı Star'da...
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