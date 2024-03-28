Ömer Çelik NTV'ye konuştu: Erken seçim gibi bir gündemi konuşmayız
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Son seçimim.” açıklamasına ilişkin konuştu. "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu anda tek düşüncesi seçimlerde yüksek bir başarı elde etmek. Seçimden sonra da görev dönemini en iyi şekilde donatmak." diyen Çelik, "Erken seçim gibi bir gündemi biz konuşmayız. Bunu gündeme almayız." ifadelerini kullandı.
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