Omicron salgını sona erdirir mi?

Hızla yayılan Omicron varyantı toplumsal bağışıklığın sağlanmasıyla Covid-19 salgınının sonunu getirebilir mi ? Bu sorunun yanıtını NTV yayınına katılan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan verdi. Omicron varyantı ile salgının bitmesinin söz konusu olmadığını belirten Ceyhan, toplumsal bağşıklık için dünya nüfusunun yüzde 80'ninin enfekte olması gerektiğini vurguladı.
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NTV Haber 06.01.2022 - 04:37| Son Güncelleme : 06.01.2022 - 04:40
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