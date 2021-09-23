Otomobille dükkana girdiler, taksiye binip kaçtılar

İstanbul Esenyurt’ta alkollü olduğu iddia edilen dört kişi, araçlarının direksiyon hakimiyetini kaybederek dükkana girdi. Kaza sonrasında bir süre arabada bir şeyler arayan ve çevredeki vatandaşları araca yaklaştırmayan kişiler, bindikleri taksiyle olay yerinden uzaklaştı.

NTV 23.09.2021 - 10:46 | Son Güncelleme : 23.09.2021 - 10:57

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