Otomobille dükkana girdiler, taksiye binip kaçtılar

İstanbul Esenyurt’ta alkollü olduğu iddia edilen dört kişi, araçlarının direksiyon hakimiyetini kaybederek dükkana girdi. Kaza sonrasında bir süre arabada bir şeyler arayan ve çevredeki vatandaşları araca yaklaştırmayan kişiler, bindikleri taksiyle olay yerinden uzaklaştı.
Abone ol
Paylaş
NTV 23.09.2021 - 10:46| Son Güncelleme : 23.09.2021 - 10:57
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.