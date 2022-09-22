Onlarca hemşire Almanya'da iş vaadiyle dolandırıldı

Çok sayıda doktor ve hemşirenin Almanya'ya gittiğine ilişkin haberlerin sıklaştığı bir dönemde büyük bir istismar yaşandı. Almanya'ya hemşire gönderen bir firma ilan verip başvuru topladı. Başvurularla birlikte 4 bin 500 euro (yaklaşık 82 bin lira) aldı ama vaatlerini yerine getirmedi. NTV'den Melike Şahin'in haberi...

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