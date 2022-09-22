Onlarca hemşire Almanya'da iş vaadiyle dolandırıldı
Çok sayıda doktor ve hemşirenin Almanya'ya gittiğine ilişkin haberlerin sıklaştığı bir dönemde büyük bir istismar yaşandı. Almanya'ya hemşire gönderen bir firma ilan verip başvuru topladı. Başvurularla birlikte 4 bin 500 euro (yaklaşık 82 bin lira) aldı ama vaatlerini yerine getirmedi. NTV'den Melike Şahin'in haberi...
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.