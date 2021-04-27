Terör operasyonlarında ele geçirilen mühimmatların sayısı artıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlattığı Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmatlar METİ timleri tarafından imha edildi.

NTV 27.04.2021 - 15:18 | Son Güncelleme : 27.04.2021 - 15:29

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