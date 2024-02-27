Ordu'da 2 aday tahterevalliye bindi: Oylar tartılmaya başladı
Ordu'da adayların seçim yarışı devam ediyor.. Toplantılar, esnaf ziyaretleri birbirini izliyor. Demokrat Partili Serhat Çelebioğlu ile Saadet Partili Halit Duyar da adaylar arasında. İki aday seçim çalışması sırasında Ordu sahilindeki bir parkta karşılaştı. Bir süre sohbet eden adaylar daha sonra tahterevalliye bindi. Saadet Partili Duyar o anları "Oylar tartılmaya başladı" notuyla paylaştı. Demokrat Partili Çelebioğlu da kendi hesabında, "Belediye başkanı adayı Halit Duyar bey ile karşılaştık. Siyasi nezaket gereği sohbet ettik. Tahterevalliye bindik" notunu düştü.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.