Otel odasında hayatını kaybeden Sedanur Şen'in son görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Maltepe'de otel odasında hayatını kaybeden 24 yaşındaki Sedanur Şen'in otel koridorunda görüntüleri ortaya çıktı. Sedanur erkek arkadaşıyla koridorda bir süre dolaştıktan sonra odaya giriyor. Görüntülerin sonunda ise genç kızın cesedi, görevliler tarafından odadan çıkarılıyor.
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NTV 17.09.2021 - 17:26| Son Güncelleme : 17.09.2021 - 17:34
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