Otobanda korkutan kaza

İstanbul’da Şile otobanında karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir adam, kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Karşıya geçmek için yola atlayan adama önce bir araba çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan adam yuvarlanarak bir kamyonun arka tekerleklerine çarptı. Ağır yaralanan adam, hastaneye kaldırıldı.

Haberler - ntv.com.tr 25.10.2021 - 11:28 | Son Güncelleme : 25.10.2021 - 12:33

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