Otobüs şoförüne 'cep telefonu' dayağı kamerada

Mersin Tarsus'ta bir belediye otobüsü, yol kenarındaki kadının eline çarptı. Yaralanmayan ancak elindeki cep telefonu düşen kadının 3 yakını şoförü darp etti. Şoför, zararının şikayet hattı aracılığıyla karşılanabileceğini belirterek, telefon numarası ve aracın plakasını verdikten sonra olay yerinden ayrıldı. Ancak kadının olayı anlattığı 3 yakını, otobüslerin son durağına gidip, şoförü darp etti. Harun Özer zanlılardan şikayetçi oldu. O anlar böyle kaydedildi.

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