Otobüsü sıkıştırdı, aracını yolcunun üzerine sürdü
İstanbul Kadıköy'de iddiaya göre, otomobil sürücüsü seyir halindeki İETT otobüsünü sıkıştırdı. Trafikte tehlikeye neden olan hareketi sonrası sürücü ile yolcular arasında tartışma çıktı. Cep telefonuyla kaydedilen o anlarda, sürücünün önce aracını yolculardan birinin üzerine sürdüğü, ardından inip yolcuya saldırdığı görülüyor.
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