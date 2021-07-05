Otogarda ilginç aşı daveti

Kütahya Otogarı'nda kurulan Covid-19 aşı standında görevli bir sağlık personeli vatandaşları "Sinovac Sinovac, Biontech Biontech" şeklinde bağırarak aşı olmaya davet etti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü, mobil aşı biriminde görevli sağlık personeli hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yazılı açıklamada, personelin aşı isimlerini söyleyerek bağırmasının ‘maksadını aşan ve yanlış algı’ yarattığı belirtildi.

NTV 05.07.2021 - 11:19 | Son Güncelleme : 05.07.2021 - 11:29

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