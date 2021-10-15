Otomobil kullanırken karısıyla tartışınca ağaca çarptı
Adana’da İddiaya göre, Doğan Ç. (26) dini nikahlı eşi Selin İ. (27) ve 3 yaşındaki oğlunu yanına alarak otomobil ile gezmeye çıktı. Bu sırada, karı-koca tartışmaya başladı. Bir süre sonra da tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında koca direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazadan sonra Selin İ., kocasına saldırıp vurmaya devam etti. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan kadın ve oğlunun bacağının kırık olduğu, kocasının ise hafif yaralı olduğu öğrenildi. Hastanede tedavileri tamamlanan aile taburcu edildi.
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