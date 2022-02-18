Otomobilin sürücüsüne 2 bin 19 lira para cezası verildi
İstanbul Esenler'de makas atarak ilerleyen ve o anları sosyal medya hesabında paylaşan otomobilin sürücüsüne 2 bin 19 lira para cezası verildi. Ayrıca sürücü F.G., Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak maddesine istinaden adli işlem yapılabilmesi için Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Atışalanı Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.
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