Otomobilin sürücüsüne 2 bin 19 lira para cezası verildi

İstanbul Esenler'de makas atarak ilerleyen ve o anları sosyal medya hesabında paylaşan otomobilin sürücüsüne 2 bin 19 lira para cezası verildi. Ayrıca sürücü F.G., Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak maddesine istinaden adli işlem yapılabilmesi için Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Atışalanı Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Haberler - NTV 18.02.2022 - 13:39 | Son Güncelleme : 18.02.2022 - 13:46

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