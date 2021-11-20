Otomobiliyle makas atan ehliyetsiz sürücü taksiye çarptı: 3 yaralı
Bursa’da, otomobiliyle makas atarak ilerleyen ehliyetsiz sürücü M.E.Z., yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aynı yöndeki taksiye çarptı. Takla atarak, metrelerce sürüklenen taksinin sürücüsü ile araçta bulunan 2 yolcu yaralandı.
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DHA 20.11.2021 - 15:50| Son Güncelleme : 20.11.2021 - 15:55
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