Otomobiliyle makas atan ehliyetsiz sürücü taksiye çarptı: 3 yaralı

Bursa’da, otomobiliyle makas atarak ilerleyen ehliyetsiz sürücü M.E.Z., yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aynı yöndeki taksiye çarptı. Takla atarak, metrelerce sürüklenen taksinin sürücüsü ile araçta bulunan 2 yolcu yaralandı.

Haberler - DHA 20.11.2021 - 15:50 | Son Güncelleme : 20.11.2021 - 15:55

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