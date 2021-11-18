‘Otoparkta ihmal’ iddiası: Genç doktor canını zor kurtardı
İstanbul Fatih’te, iddiaya göre otopark görevlisinin el frenini çekmediği otomobil, az kalsın Doktor Selen Dehmen’i canından ediyordu. 6 yaşındaki kızıyla birlikte aracını almayan giden Dehmen, ayağını atar atmaz kayan otomobille beraber sürüklendi. Karnı yarılan, kürek kemiğinde kırık oluşan ve kaslarıında yırtıklar meydana gelen 31 yaşındaki doktor, ruhsatsız olduğunu öğrendiği otopark işletmesinden şikayetçi oldu. Dehmen ‘‘Hala çalışıyorlar. Orada ölsem de bir şey fark etmeyecekti demek ki. Gerçekten zoruma gidiyor’’ dedi.
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