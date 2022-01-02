Otoparktaki araçlara kürekle böyle saldırdı

Bursa’da madde bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişi, otoparktaki araçlara kürekle saldırdı. O sırada otoparkta olan bir vatandaş, kürekli saldırıyı cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, saldırganın kürekle araçların camlarını tek tek kırdığı görülüyor. Kürekli saldırgan aranıyor.
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