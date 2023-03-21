Otoyolda korku dolu anlar: Ters yönde dakikalarca ilerledi

Yalova-İzmit kara yolunda otomobiliyle ters şeride giren sürücü, uzun süre buradan ilerledi. Trafikteki tehlikeli anlar, diğer araçlardaki vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ters şeritten gelen aracı fark eden sürücüler de korna ve selektörlerle tepki gösterdi. Polis ekiplerinin sürücüyü yakalamak için çalışma başlattığı bildirildi.

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