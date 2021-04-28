Oyun oynarken iki duvar arasında sıkıştı

İstanbul Arnavutköy’de 12 yaşındaki çocuk oyun oynarken iki duvar arasında sıkışıp kaldı. İtfaiye ekipleri hidrolik makasla duvarı kırarak Caner Öztaş’ı kurtardı. Çocuğun annesi ‘‘Burada sadece benim çocuğum yok, bir sürü çocuk oynuyor. Duvarlar arasında böyle boşluk olur mu? Çocuğuma bir şey olsaydı ne yapardım?’’ diye müteahhide tepki gösterdi.
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ntv.com.tr 28.04.2021 - 10:45| Son Güncelleme : 28.04.2021 - 11:25
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