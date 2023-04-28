Pandemi etkisi: Türkiye'de yaşam süresi 77 yıl

Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi, 2019-2021 yılları itibarıyla, ortalama 77,7 yıl olarak hesaplandı. Ortalama ömürde 3 yıl öncesine göre 1 yıllık azalış söz konusu. Bunda, salgın sürecininin etkisi de var. Yaşam süresi erkeklerde 75 yıl, kadınlarda 80 yıl olurken; kadınların erkeklerden 5,5 yıl daha uzun yaşadığı öngörüldü. (Haber: Sena Gürbıyık)
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