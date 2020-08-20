Parkta bekleyen büyük tehlike: 7 yaşındaki Zühre Naz canından oluyordu
İstanbul Esenyurt'ta 7 yaşındaki kız çocuğu, park'ta oyun oynadığı sırada mızrağa benzeyen korkulukların üzerine düştü. Vücudunun çeşitli yerleri parçalanan çocuk tedavisinin ardından taburcu edildi. Çocuğun ailesi ve çevredekiler tepkili.Her gün yüzlerce kişinin gittiği parkta ucu bıçak gibi keskin bu korkulukların ölüme bile neden olacağını söylüyorlar. (Haber: Cihat Timur)
Abone ol
Paylaş
NTV Haber 20.08.2020 - 14:28| Son Güncelleme : 20.08.2020 - 14:54
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.