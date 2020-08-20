Parkta bekleyen büyük tehlike: 7 yaşındaki Zühre Naz canından oluyordu

İstanbul Esenyurt'ta 7 yaşındaki kız çocuğu, park'ta oyun oynadığı sırada mızrağa benzeyen korkulukların üzerine düştü. Vücudunun çeşitli yerleri parçalanan çocuk tedavisinin ardından taburcu edildi. Çocuğun ailesi ve çevredekiler tepkili.Her gün yüzlerce kişinin gittiği parkta ucu bıçak gibi keskin bu korkulukların ölüme bile neden olacağını söylüyorlar. (Haber: Cihat Timur)

NTV Haber 20.08.2020 - 14:28 | Son Güncelleme : 20.08.2020 - 14:54

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