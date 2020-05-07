Parklarda sosyal mesafeli banklar

Normalleşme adımları atılıyor ancak önümüzdeki dönemde en çok dikkat etmemiz gereken konulardan biri sosyal mesafe olacak. Bu konuda belediyeler de önlemler alıyor. Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, sosyal mesafeyi koruyan yeni bankları parklara yerleştirmeye başladı. Haber: Sibel Atasoy Kamera: Tanju İyidoğan
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NTV Haber 07.05.2020 - 01:24| Son Güncelleme : 07.05.2020 - 01:32
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