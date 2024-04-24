Parlamenter sisteme dönüş olur mu? AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler NTV'de yanıtladı
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, NTV ekibinden Özgür Akbaş'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Yeni anayasanın toplumun her kesimini kapsayacağını belirten Güler, "Parlamenter sisteme dönüş olur mu?" sorusuna da, "Sistem sayesinde işleyiş hızlandı eksikler varsa giderilir." şeklinde yanıt verdi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.