Parlamenter sisteme dönüş olur mu? AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler NTV'de yanıtladı

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, NTV ekibinden Özgür Akbaş'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Yeni anayasanın toplumun her kesimini kapsayacağını belirten Güler, "Parlamenter sisteme dönüş olur mu?" sorusuna da, "Sistem sayesinde işleyiş hızlandı eksikler varsa giderilir." şeklinde yanıt verdi.

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