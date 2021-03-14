Partide yakalanınca kameramana tekme attı (İstanbul’da corona virüs baskını)
İstanbul'da polis ekipleri, bir otelde corona virüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı eğlenceye baskın düzenledi. Otelde eğlenen 80 kişiye 254 bin lira ceza kesildi. İşlemlerin ardından otelden ayrılanlar basın mensuplarına tepki gösterdi. Tartışma sırasında içlerinden biri kameramana tekme attı. 3 müşteri gözaltına alındı.
Abone ol
Paylaş
NTV 14.03.2021 - 09:42| Son Güncelleme : 14.03.2021 - 09:59
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.