Pazar günü sıcaklık 13 derece düşecek

NTV meteoroloji editörü Dilek Çalışkan, hafta sonu hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, Karadeniz yaylaları ve Erzurum’a Pazar akşamı kar yağışı beklendiğini açıkladı. Yarın Marmara ve İstanbul’da da yağış var, pazar günü İstanbul'da sıcaklıklar 5-6 derece düşecek.

NTV 07.05.2021 - 09:52 | Son Güncelleme : 07.05.2021 - 10:08

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