''PCR testi tanımayabilir''

Coronavirüs salgınının başından beri ilk defa vaka sayısı günlük 90 binin üzerinde çıktı. Virüsün evrim geçirmesi, bulaşıcılığı daha da arttırdı. Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıla Akhan NTV yayınında virüsün geçirdiği o dönüşümü anlattı.
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