Pençe-Kilit operasyonunda sıkıştırılan teröristlerin teslim olma anları

Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadele operasyonlarına devam ediyor. Pençe-Kilit Harekatı kapsamında yürütülen hava operasyonunda 4 terörist teslim oldu. Havadan ve karadan köşeye sıkıştırılan teröristlerin teslim olma anları, saniye saniye kaydedildi.

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