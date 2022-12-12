Pençe-Kilit operasyonunda sıkıştırılan teröristlerin teslim olma anları
Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadele operasyonlarına devam ediyor. Pençe-Kilit Harekatı kapsamında yürütülen hava operasyonunda 4 terörist teslim oldu. Havadan ve karadan köşeye sıkıştırılan teröristlerin teslim olma anları, saniye saniye kaydedildi.
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