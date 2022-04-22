Pençe-Kilit'e katılan SİHA'lar hedefleri böyle vurdu

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), etkisiz hale getirilen terörist sayısının 42'ye yükseldiğini açıkladı. Operasyona katılan SİHA'ların görüntüleri de paylaşıldı.

Haberler - NTV Haber 22.04.2022 - 11:30 | Son Güncelleme : 22.04.2022 - 11:57

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