Pençe-Kilit'e katılan SİHA'lar hedefleri böyle vurdu
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), etkisiz hale getirilen terörist sayısının 42'ye yükseldiğini açıkladı. Operasyona katılan SİHA'ların görüntüleri de paylaşıldı.
Abone ol
Paylaş
Haberler -
NTV Haber 22.04.2022 - 11:30| Son Güncelleme : 22.04.2022 - 11:57
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.