'Pençe-Kilit'ten yeni görüntüler

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak’ın kuzeyinde başlattığı "Pençe-Kilit Harekatı" devam ediyor. Operasyonda çok sayıda terörist ele geçirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, planlanan hedeflerin tümünün ele geçirildiğin açıkladı. Bakanlık operasyona ilişkin yeni görüntüler de paylaştı.
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NTV Haber 18.04.2022 - 11:53| Son Güncelleme : 18.04.2022 - 11:58
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