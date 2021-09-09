Pencere kenarında ölümle burun buruna

İstanbul Başakşehir'de bir çocuk evin açık bırakılan penceresinden çıktı ve kenarda dakikalarca oturdu. Ölümden birkaç santimetreyle kurtulan çocuk bir süre sonra içeri girdi. Bu sırada evde birilerinin olup olmadığı ise bilinmiyor.

NTV 09.09.2021 - 06:38 | Son Güncelleme : 09.09.2021 - 06:43

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