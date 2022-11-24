Pencereden nacakla saldırdı

İstanbul Göngören’de 5 yıl önce annesi vermeyince evlenemedikleri eski kız arkadaşının peşini bırakmayan şüpheli, ailenin korkulu rüyası haline geldi. Son olarak pencereden nacakla saldıran Haşim K. gözaltına alındı. Saldırganın kızını sürekli tehdit ettiğini anlatan anne Asiye D., ‘‘Anneni öldüreceğim, kız kardeşini kaçıracağım diye tehdit ediyor. Hiç kimsemiz yok. O gün komşum olmasa belki benim, belki de kızmın cenazesi çıkacaktı’’ dedi.

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