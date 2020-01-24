Pendik'te köpeği yaralayan belediye çalışanı işten çıkartıldı (O anlar kamerada)

İstanbul Pendik'te, yolda önüne çıkan köpeklerden birini kamyonetle ezerek yaralanmasına neden olan belediye çalışanı işten çıkartıldı. Bir hayvanseverin sahiplendiği yaralı köpeğin ise tedavisi sürüyor. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.

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