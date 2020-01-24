Pendik'te köpeği yaralayan belediye çalışanı işten çıkartıldı (O anlar kamerada)
İstanbul Pendik'te, yolda önüne çıkan köpeklerden birini kamyonetle ezerek yaralanmasına neden olan belediye çalışanı işten çıkartıldı. Bir hayvanseverin sahiplendiği yaralı köpeğin ise tedavisi sürüyor. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.
24.01.2020 - 12:16| Son Güncelleme : 24.01.2020 - 12:19
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.