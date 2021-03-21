Pes dedirten görüntü: Yükü çekemeyen ata keserle defalarca vurdu

Hatay’ın Arsuz ilçesinde yükü çekemeyen ata keserle defalarca vuran adam, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Cep telefonuyla çekilen görüntüler sosyal medyada yayılınca Arsuz İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti ve ata işkence eden adam hakkında işlem başlatıldı. Arsuz Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri de atı alarak bakımını üstlendi.

ntv.com.tr 21.03.2021 - 12:21 | Son Güncelleme : 21.03.2021 - 12:37

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