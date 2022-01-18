Pişkin hırsızlar ev sahibi içerideyken girmeye çalıştı
İstanbul Ümraniye’de apartmana giren üç hırsız, ev sahibi içerideyken bir daireye girmeye çalıştı. Kapıdan gelen ses üzerine koridora geldiğini anlatan Arda Kızılkaya ‘‘O an köpeğim havlamaya başladı. Delikten baktığımda dışarıda birilerinni olduğunu gördüm. Kapıyı açınca kadınla göz göze geldik zaten. Elinde bir kart vardı ve kapıyı açmaya çalışıyordu’’ dedi. Kadın hırsızlar arkalarına bile bakmadan apartmandan kaçıp gitti.
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