Pitbull aniden saldırdı

İstanbul Kartal’da sorumsuz bir vatandaş tarafından, çocukların oynadığı sokak üzerinde gezdirilen pitbull cinsi köpek, 9 yaşındaki çocuğa bir anda saldırdı. Mahallelinin uzun uğraşları sonucu köpek saldırısından kurtarılan çocuğa 30’a yakın dikiş atıldı. Ailenin, köpeğin sahibinden şikayetçi olduğu öğrenildi.
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NTV 30.06.2021 - 10:43| Son Güncelleme : 30.06.2021 - 10:54
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