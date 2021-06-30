Pitbull aniden saldırdı

İstanbul Kartal’da sorumsuz bir vatandaş tarafından, çocukların oynadığı sokak üzerinde gezdirilen pitbull cinsi köpek, 9 yaşındaki çocuğa bir anda saldırdı.  Mahallelinin uzun uğraşları sonucu köpek saldırısından kurtarılan çocuğa 30’a yakın dikiş atıldı. Ailenin, köpeğin sahibinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

NTV 30.06.2021 - 10:43 | Son Güncelleme : 30.06.2021 - 10:54

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