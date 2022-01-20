Pitbull’un saldırdığı vatandaş arabanın üstüne çıktı

İstanbul Avcılar’da sokaklarda başıboş gezen Pitbull cinsi köpek vatandaşlara korku saldı. Köpeğin peşinden koştuğu bir adam arabanın üstüne çıkarak kurtuldu. Yaşanan korku dolu anları bir mahalle sakini evinin penceresinden cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde Pitbull’un yoldan geçen bir adamın peşinden koştuğu, bir motosikletinin yolunu kestiği görülüyor. Dakikalarca sokakta başıboş gezen Pitbull gözden kayboldu.

Haberler - ntv.com.tr 20.01.2022 - 11:16 | Son Güncelleme : 20.01.2022 - 11:32

TÜRKİYE HABERLERİ