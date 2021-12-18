Pizza yaparak kesirleri öğrendiler

Matematik öğretmeni Mert Arar 2 yıl önce Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Yolağzı köyü Ortaokulunda göreve başladı. Öğrencilerin dersle ilgisiz olduğunu gören Arar, matematiği sevdirmek için ilginç uygulama başlattı. Dersin sonunda mutfağın yolunu tutan öğrencilere yemekler hazırlayarak dersi daha iyi kavramalarını sağladı.
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